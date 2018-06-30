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Всего одно обнадеживающее слово было произнесено президентом США, но россиянам и этого хватило. Вскоре американский и российский лидер встретятся в Хельсинки, где ситуация наконец может проясниться для общественности.

В Совфеде порадовались смене позиции Трампа по Крыму, который на вопрос о признании республики российской территорией ответил «посмотрим». Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что воспринимать сказанное нужно без преувеличения, ведь Дональд Трамп уже не раз доказывал, что часто меняет «показания», однако хотелось бы верить в обратное.

Накануне американский глава высказался, что США будет смотреть на поведение России, после чего вопрос по Крыму будет рассматриваться повторно. Тем временем, на Украине не планируют признавать полуостров российским, до сих пор считая его своим, даже после референдума.