В МИД РФ прокомментировали призывы США об отказе от «Северного потока-2»

Сегодня, 14:09

Замминистра иностранных дел Грушко заявил, что Россия – гарант энергобезопасности Европы, и европейские страны должны понимать это. Так он прокомментировал звучащие из США призывы к европейцам по поводу «Северного потока-2».

По мнению российского дипломата, в настоящее время амбиции США по обеспечению европейского рынка «голубым топливом» необоснованны, так как доля американских поставок газа в Европу – всего около двух процентов. Ввиду этого призывы об отказе от строительства нового газопровода являются политическими заявлениями, но ни в коем случае не экономически подтвержденными предложениями.

В подтверждение американских амбиций отметим все же, что в США в настоящее время быстрыми темпами строятся терминалы для поставок СПГ (на западном побережье – в Китай, на восточном – в Европу). Так что борьба за европейский рынок природного газа предстоит жесткая и бескомпромиссная, в соответствии с концепцией Трампа «Сделаем Америку великой снова». В отличие от политики Обамы с его глобалистским миром, Трамп на пути к величию Америки, как он выражается, не намерен щадить ни противников, ни друзей, ни даже ближайших союзников США.