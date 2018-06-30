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Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

Сегодня, 13:55

Этот план рассчитан на 2018-2020 годы. Опубликован соответствующий указ главы государства.

30 июня Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции. В соответствии с указом будет создана специальная рабочая группа для мониторинга выполнения этого плана. Ежегодно предусматривается отчет рабочей группы о результатах выполнения мероприятий запланированной программы.

В указе также предусмотрены рекомендации различным ведомствам: Госдуме, Совету Федерации, Верховному суду, Центробанку, Счетной палате, ЦИК. Эти ведомства в срок до 1 октября должны разработать и представить планы своих действий в соответствии с указом. К этому же сроку, до 1 октября, должен быть утвержден план мероприятий, выполнение которого будет контролировать вновь создаваемая рабочая группа.

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