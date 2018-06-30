Секретные разработки России: В НАТО напуганы угрозой ядерной войны

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Альянс начинает развёртывать войска в Черноморском регионе, Польше и Прибалтике, реагируя на увеличение российского военного потенциала.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём недавнем интервью немецкой телекомпании заявил, что Россия ведёт секретные разработки ядерного оружия и новых военных возможностей. Многие напуганы угрозой ядерной войны.

Йенс Столтенберг заявляет, что он не будет «раскрывать карты» и рассказывать, что именно НАТО известно о российском оружии. Однако достоверно известно, что Россия собирается снизить порог использования ядерных боеголовок в потенциальных конфликтах. В свою очередь, это не означает, что РФ перестанет создавать ядерное оружие.

По словам генерального секретаря НАТО, альянс реагирует на увеличение военного потенциала. Как результат, в странах-союзниках появляются войска. Речь идёт о Польше, Черноморском регионе и Прибалтике. Такими действиями, заявляет Йенс Столтенберг, хотят отправить всем своим потенциальным противникам чёткие сообщения о том, что НАТО существует, чтобы защищать союзников от угрозы. Суть же альянса состоит в том, чтобы не спровоцировать конфликт, а сохранить мир.

Такие слова Йенса Столтенберга говорят о том, что НАТО не столько напуганы угрозой войны, сколько угрозой ядерной войны. Хотя это и не странно, ведь она способна стереть с лица земли целые города и миллионы мирных граждан.

Генеральный секретарь, говоря о секретных разработках РФ, выдавать их не стал. Дело в том, что российский потенциал оценить сложно. Существуют различные данные. Но вывод можно сделать один, что каждая крупная и влиятельная страна имеет свои секретные разработки, не только ядерные, которые способны изменить ход потенциального конфликта.