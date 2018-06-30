Глава ДНР грозит расстрелять миротворцев ООН

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Сотрудники миссии ООН превратятся в мишени, если войдут в Донбасс без согласия Донецка и Луганска.

Свою позицию по сценарию урегулирования конфликта в Донбассе высказал глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко. Руководитель «республики», в частности, грозит расстрелять миротворцев ООН, если они войдут на территорию, подконтрольную сепаратистам, если их пребывание здесь не будет предварительно согласовано с официальным Донецком и Луганском.

В частности, он подчеркнул, что «голубые каски» превратятся в мишени, если войдут в Донбасс по украинскому сценарию. В этом Захарченко усматривает позитив, потому что, по его словам, это упростит задачу донецким военным, так как по большему количеству войск «проще стрелять». Присутствие миротворцев ООН в регионе, как утверждает лидер ДНР, подразумевает согласие на это всех сторон конфликта, в том числе ДНР и ЛНР.

Ранее мы писали, что состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, была затронута тема размещения миротворческого контингента в регионе.