VistaNews.ru


Глава ДНР грозит расстрелять миротворцев ООН

Сегодня, 12:05

Сотрудники миссии ООН превратятся в мишени, если войдут в Донбасс без согласия Донецка и Луганска.

Свою позицию по сценарию урегулирования конфликта в Донбассе высказал глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко. Руководитель «республики», в частности, грозит расстрелять миротворцев ООН, если они войдут на территорию, подконтрольную сепаратистам, если их пребывание здесь не будет предварительно согласовано с официальным Донецком и Луганском.

В частности, он подчеркнул, что «голубые каски» превратятся в мишени, если войдут в Донбасс по украинскому сценарию. В этом Захарченко усматривает позитив, потому что, по его словам, это упростит задачу донецким военным, так как по большему количеству войск «проще стрелять». Присутствие миротворцев ООН в регионе, как утверждает лидер ДНР, подразумевает согласие на это всех сторон конфликта, в том числе ДНР и ЛНР.

Ранее мы писали, что состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, была затронута тема размещения миротворческого контингента в регионе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Порошенко обсудил с Меркель возможность ввода миротворцев на Донбасс

Захарченко сел за руль первого автобуса «Донбасс»

В США ожидают ответа от РФ по вводу миротворцев ООН на Украину

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

Рекомендуем