Трамп хочет уговорить Путина сэкономить на гонке вооружений

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«Силу, которой никто ранее не видел», намерен создать Трамп по итогам данной встречи.

Поговорить о гонке вооружений планирует с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома, анонсируя предстоящую встречу со своим российским коллегой в Хельсинки 16 июля, заявил, что намерен затронуть наиболее актуальные мировые проблемы и обсудить вопросы установления мира на планете.

Политик открыто подчеркнул, что хочет уговорить Путина сэкономить на оборонных бюджетах двух стран. Трамп отметил, что поговорить они могут об экономии «миллионов долларов» в данной сфере. Что именно хочет урезать в финансировании президент, он не уточнил. Также он констатировал, что Россия и США создают силу, которую ранее никто не видел. Не так давно американский президент также говорил, что обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и Украине, а также вопрос вмешательства в выборы.

Ранее мы писали, что Лондон напугала предстоящая встреча Путина и Трампа. Британский истеблишмент с опасением наблюдает за ситуацией на фоне ухудшения отношений Европы с США.