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США эвакуировали из Китая 11 дипломатов со странными симптомами

Сегодня, 11:17

Сотрудники Госдепа испытывали непонятные ощущения и слышали необычные звуки.

Таинственный недуг поразил сразу 11 американских дипломатов в КНР. США экстренно эвакуировали сотрудников Госдепартамента со странными симптомами. После того, как у них были зафиксированы непонятные ощущения и они начали слышать необычные звуки, руководство внешнеполитического ведомства немедленно приняло решение об их отзыве. Известно, что речь идёт о восьми работниках консульства в Гуанчжоу, одном дипломате, работавшем в консульстве в Шанхае и ещё одном сотруднике из посольства в Пекине.

Они испытывали на себе необъяснимые факторы внешнего влияния, однако какого именно - не известно. Вашингтон пока не комментирует данные инциденты, заявляя лишь, что американцев с семьями отправили из Китая в Штаты до выяснения всех обстоятельств. Вместе с тем американская пресса, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь может идти о некой «акустической атаке», жертвами которой стали ранее американские дипломаты на Кубе.

Ранее мы писали, что Чехию атакует смертельный вирус, от которого нет лечения. Исследователи установили, что речь идёт о лихорадке Западного Нила, вакцины от которой пока не существует.

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