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Вашингтон и Париж отмалчиваются в ответ на заявления официального Дамаска.

В Сирии нашли очередные доказательства того, что США и Франция спонсировали ИГИЛ* (Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). На позициях террористов в провинции Хомс военные правительственных сирийских войск обнаружили средства связи американского и французского происхождения. Оборудование, производящееся специально для нужд армий сил западной коалиции, при неизвестных обстоятельствах оказалось в руках джихадистов.

Официальный Дамаск в очередной раз подчеркнул, что локальные бои в данном регионе будут продолжатся до полного освобождения от террористов. Последние уже выразили желание добровольно покинуть Хомс. Между тем, представители Франции и США на заявления сирийского правительства пока никак не отреагировали.

Ранее представители США заявили, что Вашингтон более не будет оказывать поддержку повстанцам на юге Сирии. «Свободная сирийская армия» официально не будет получать помощь от американских правительственных структур.