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В Россию из Сирии вернулись более 150 военных

Сегодня, 08:56

Военнослужащие получили ведомственные награды за выполнение боевых задач за рубежом.

В Россию вернулись более 150 военных полицейских, выполняющих задачи по охране правопорядка на освобождённых от террористов территориях и обороне российских объектов в Сирии. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минобороны РФ.

Перед вылетом домой военнослужащих отметили ведомственными наградами за успешное выполнение поставленных боевых задач. Награждение прошло на авиабазе Хмеймим. После этого военнослужащие отправились на аэродром Моздок самолётом Ил-76.

На сайте оборонного ведомства говорится, что в Россию по-прежнему продолжают прибывать подразделения российской армии, выполнявшие задачи по защите национальных интересов на Ближнем Востоке. В частности, это экипажи самолётов ВКС, лётно-технический состав.

Ранее эксперты США заявили, что российская армия стала мощнее после военной кампании в Сирии. Военные России приобрели неоценимый боевой опыт на Ближнем Востоке, а также испытали новейшие разработки российского ВПК.

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