В Китае назвали страны, которые сотрёт с лица земли война России и США

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Уничтожение целого региона станет наиболее благоприятным исходом противостояния двух супердержав, считают учёные.

В Китае назвали страны, которые могут существенно пострадать в результате открытого российско-американского конфликта. Страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония – сотрёт с лица земли война России и США, уверены учёные из Поднебесной. Подобные исследования авторы считают весьма актуальными на фоне напряжённости, возникшей в отношениях двух супердержав.

В частности, в издании, где опубликованы результаты исследования, упоминается, что нынешняя санкционная политика Запада по отношению к России, а также регулярные недружественные встречи военных НАТО и РФ на нейтральной территории говорят о том, что ситуация может обостриться в любой момент. При этом полигоном для войны вполне вероятно станет Прибалтика. Странам Балтии не останется другого выбора, кроме как стать жертвами данного противостояния. Авторы исследования уверены, что уничтожение Литвы, Латвии и Эстонии будет наиболее благоприятным исходом российско-американской войны, поскольку худший сценарий подразумевает ядерный конфликт и гибель всего мира.

Ранее мы писали, что в США назвали учения НАТО у берегов Норвегии мощным сигналом для России.