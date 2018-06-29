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«Будто не уезжал»: Братья-оппозиционеры Навальные воссоединились

Сегодня, 22:40

Алексей показал на фото, как они с Олегом празднуют освобождение на природе, однако публика принялась комментировать ситуацию по-своему. Россияне считают, что никакой угрозы для правительства семейство не несет.

Братья-оппозиционеры Навальные воссоединились после почти четырехлетней разлуки, и Алексей подписал снимок, на котором он изображен с братом - «Как будто и не уезжал». Активист также продемонстрировал, как родные встретили Олега с воздушными шарами, которые видны на фотографии, а также подготовили стол с угощениями, о которых просил бывший заключенный.

Тем не менее, в комментариях многие поддержали братьев Навальных, но некоторые пользователи отметили, что хоть с Олегом, хоть без него, Алексей способен лишь на показуху и пустые слова.

До этого сообщалось, что Навальный младший сжег тюремную робу после выхода на свободу.

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