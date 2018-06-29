Обнародованы секретные показания Сечина по делу Улюкаева

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Глава «Роснефти» признался, что обвиняемый намекал ему на взятку в 2 миллиона долларов, называя ее некой «премией» за успешную приватизацию акций. Также предприниматель сообщил о письме, в котором его слова подтверждаются.

Секретные показания Игоря Сечина по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева были обнародованы впервые и ранее нигде не фигурировали. Во время общения с главой «Роснефти» чиновник намекнул, что с министром ругаться не стоит, поэтому необходимо «премию» именно в таком размере выплатить, сообщив предварительно о готовности.

Тогда, по словам Сечина, он вынужден был обратиться к начальнику службы безопасности и вице-президенту корпорации Олегу Феоктистову, которых и уведомил о таком вымогательстве. В то же время, Улюкаев утверждает, что принимать такие показания за доказательства по делу нельзя, ведь в письме идет речь лишь об оценке стоимости акций, но не о взятке.