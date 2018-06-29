VistaNews.ru


Обнародованы секретные показания Сечина по делу Улюкаева

Сегодня, 21:38

Глава «Роснефти» признался, что обвиняемый намекал ему на взятку в 2 миллиона долларов, называя ее некой «премией» за успешную приватизацию акций. Также предприниматель сообщил о письме, в котором его слова подтверждаются.

Секретные показания Игоря Сечина по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева были обнародованы впервые и ранее нигде не фигурировали. Во время общения с главой «Роснефти» чиновник намекнул, что с министром ругаться не стоит, поэтому необходимо «премию» именно в таком размере выплатить, сообщив предварительно о готовности.

Тогда, по словам Сечина, он вынужден был обратиться к начальнику службы безопасности и вице-президенту корпорации Олегу Феоктистову, которых и уведомил о таком вымогательстве. В то же время, Улюкаев утверждает, что принимать такие показания за доказательства по делу нельзя, ведь в письме идет речь лишь об оценке стоимости акций, но не о взятке.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве закончился полуторачасовой допрос Сечина

Сечин прибыл в суд по вопросу Улюкаева

Суд оставил тюремный срок Улюкаева неизменным, но смягчил наказание

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем