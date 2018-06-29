Эксперт: Смысла от митингов против пенсионной реформы нет

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«Вряд ли митинги против пенсионной реформы к чему-то приведут. Решение будет принято и реализовано правительством», пояснил политтехнолог Игорь Минтусов.

Политики из оппозиции используют недовольство населения для поднятия своего рейтинга. «Это совершенно нормальная и естественная их работа как политиков», подчеркнул эксперт. Навальный «как политик пытается отразить интересы всех слоев населения». Однако, решил не проводить протестные митинги в Москве и Петербурге. То ли, из-за Чемпионата мира по футболу, то ли не уверен, что получит большую поддержку у людей.

КПРФ несомненно примет активное участие в содействии протестным настроениям в обществе. Это тема для них.

Политтехнолог Алексей Куртов считает, что люди разочаровались и в пенсии, и в реформах. Молодежь не очень политически активна, а только сопереживает. Предыдущие изменения в реформировании пенсионной системы успехов особых не показали. «Живут люди в старости в основном не на пенсию, а на то, что дают дети, пытаются работать. Массовости не будет»,- отметил эксперт.

Никто не может с уверенностью сказать, нужна ли пенсионная реформа в таком качестве, и получится ли у ее противников всколыхнуть страну акциями протеста.