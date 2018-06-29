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Евросоюз намерен создать новый военный альянс

Сегодня, 19:55

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский президент Эммануэль Макрон выступили с инициативой создать новый альянс, который будет обеспечивать военный суверенитет Европы.

Поддержали предложение образовать собственные боевые подразделения быстрого реагирования еще 9 стран Евросоюза. Об этом стало известно от Focus-online. Берлин и Париж решили объединиться против Трампа. При нынешнем президенте надеяться на поддержку США не приходится.

Более тесное сотрудничество между европейскими генштабами поможет быстрее и продуктивнее действовать в кризисные моменты. Целью новой инициативы станет построение более тесного сотрудничества между странами Европы на военном поприще.

Создание собственных военных подразделений позволит странам Евросоюза избавиться от давления США.

Вашингтон настаивает поднять расходы на оборону до 2% от ВВП. Берлин увертывается от такого повышения. 

Еще не ясно, по какому сценарию будут развиваться события на саммите НАТО 11 июля. Все может обернуться скандальным образом из-за нежелания европейцев увеличивать расходы на оборону. Однако, своим решением страны Европы заставят присмиреть американского руководителя.

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