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Бразильские болельщики ответили на вопрос, кому принадлежит Крым

Сегодня, 19:24

Украинское издание решило провести социальный опрос между приезжими на ЧМ-2018. Подготовили для них три вопроса, которые вводили их в заблуждение.

Бразильские болельщики ответили на вопрос изданию «Ukraina.ru», кому же принадлежит Крым. Было три варианта ответа с неправильной географической частью страны, где он может располагаться – север Украины, юг России или запад Беларуси. Практически все ответили нахождение полуострова в России, однако у троих было другое мнение – один не знал вообще, что это такое и где находится, второй ответил Украину, а третий – Беларусь.

Также были вопросы о дате Крымской войне, и кто в ней участвовал. Они как раз и поставили в неловкое положение гостей из Бразилии. Однако один бразилец прекрасно владел мировой историей и поведал, что война была в 19 веке и назвал все страны-участницы.

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