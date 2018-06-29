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Минфин США: Дональд Трамп не хочет выходить из ВТО

Сегодня, 18:38

Об этом заявил глава ведомства Стив Мнучин. Он опроверг появившуюся в СМИ новость и назвал ее преувеличением.

Стив Мнучин, возглавляющий Минфин США, заявляет, что Дональд Трамп не хочет выходить из ВТО. Таким образом американский чиновник опроверг новость, появившуюся в ряде СМИ. По его словам, лидер США дал понять публике, что он озадачен вопросом касательно ВТО и считает некоторые решения организации несправедливыми, потому он сосредоточен на вопросах ликвидации барьеров в плане торговли. Несправедливость ВТО заключается в том, что Китай и другие развитые государства используют союз в личных интересах.

Согласно последним данным агентства Bloomberg, Кит Рокуэлл, представитель ВТО, рассказал, что на заседании членство США в организации не осуждалось вообще. От американской стороны соответствующих предложений не звучало.

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