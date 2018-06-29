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Разведка Германии рассказала, что сотрудничала с дочерью Гиммлера

Сегодня, 17:28

Федеральная разведслужба Германии обнародовала информацию, которая указывает на то, что дочь рейхсфюрера раньше имела отношение к нацизму.

Разведка Германии рассказала, что Гудрун Бурвиц, которая приходилась дочерью Гиммлеру, сотрудничала с ведомством BND в далеком 1960 году и работала у них секретарем. Генрих Гиммлер имел единственного законнорожденного ребенка Бурвиц.

Как сообщают источники, после смерти дочери Гиммлера в 2018 году стало известно, что своих взглядов в области националистических убеждений она придерживалась до самой смерти. Также ее подозревают в том, что она была членом экстремистских направлений.

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