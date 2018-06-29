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Кандидат США проиграл гонку на должность главы миграционной службы ООН из-за твита

Сегодня, 16:44

Кен Айзекс, глава миграционной службы США, проиграл гонку на аналогичную должность в ООН. Он занял третье место после кандидатов от Португалии и Коста-Рики в результате тайного голосования делегатов в Женеве.

Причиной такого решения стран-участниц ООН послужил твит на странице Айзекса в соцсетях. В них, как утверждают делегаты, было оскорбление мусульман. Его сообщение вызвало скандал в соцсетях и недовольство делегатов, в результате чего он был вынужден принести извинения за свои оскорбления. Однако сложное положение Международной организации по миграции вынудило делегатов проголосовать за соперников Айзекса. Это также связано и с потерей США своей роли в Совете по правам человека.

Напомним, что Кен Айзекс помимо высокого поста в миграционной службе, также занимает должность вице-президента епархиальной благотворительной организации «Samaritan's Purse».

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