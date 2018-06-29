Сьюзан Сарандон арестовали на марше против Дональда Трампа

Сегодня, 16:27

В Вашигтоне 29 июня проходила акция протеста против антииммиграционной политики главы США. Женский марш был организован для того, чтобы прекратить разъединение семей мигрантов.

На марше против Дональда Трампа арестовали и известную американскую актрису Сьюзан Сарандон, которой уже исполнился 71 год. О своем задержании знаменитость сообщила в Twitter-аккаунте, а также призвала единомышленников «бороться и оставаться сильными». Под твиттом актриса поставила хештег «неподчинение женщин».

Дональд Трамп ведет жесткую миграционную политику, из-за чего его действия неоднократно осуждали главы европейских государств. По его решению, нелегалов будут разлучать с детьми – взрослых будут держать под стражей, а детей отправят в приюты.