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Киев готов провести обмен военнопленными «23 на 23»

Сегодня, 16:34

Об этом заявила Людмила Денисова, уполномоченный ВР Украины по правам человека. Именно она пыталась прорваться к осужденному в России Олегу Сенцову без разрешения.

Людмила Денисова выступила на пресс-конференции в украинском посольстве, расположенном в Москве. По ее словам, Киев готов провести обмен военнопленными «23 на 23». Украина экстрадирует личностей, осужденных за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. Олег Сенцов, в свою очередь, обвиняется в подготовке террористического акта на территории Крыма.

Татьяна Москалькова, российская коллега Денисовой, была шокирована поведением украинского дипломата, так как та, не имея официального разрешения, пыталась попасть в колонию для встречи с Сенцовым. Посольство Украины обратилось к МИДу России с недовольством о соответствующем недопуске Людмилы Денисовой.

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