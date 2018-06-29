Блогер Рабинович заявил о смерти Сенцова в колонии

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Такое умозаключение известный русофоб сделал на основании своей версии происходящего ажиотажа по поводу голодовки осужденного террориста и отказа пускать к нему украинского омбудсмена.

Блогер Слава Рабинович заявил на своей странице в социальной сети о смерти Олега Сенцова. По мнению Рабиновича, начальство колонии «Белый медведь» не пускает украинского представителя по правам человека Людмилу Денисову, потому что Сенцов мертв, но Кремль намерен держать это событие в тайне до закрытия Чемпионата мира по футболу.

Рабинович в присущей ему манере, обвиняет российские власти в многочисленных прегрешениях и призывает мировую общественность, посадить президента РФ Владимира Путина на скамью подсудимых в Гаагском суде. Между тем, по последним сообщениям, Сенцов чувствует себя удовлетворительно. Ему вливают внутривенно питательные смеси. 26 июня Путин отказал просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбьерно Ягланда в помиловании террориста.