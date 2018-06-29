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Выпуск МиГ-АТ возродят для летной подготовки пилотов ВКС РФ

Сегодня, 15:17

Созданный 20 лет назад самолет снова будет выпускаться согласно распоряжению Минобороны, о чем рассказал генконструктор «Объединенной авиастроительной корпорации» Сергей Коротков.

Выпуск МиГ-АТ возродят для летной подготовки пилотов ВКС РФ, и глобальное производство начнется в 2021 году. Военные распорядились, чтобы указанная модель самолета стала базовой, и на основе летательного аппарата возможно было осуществление подготовки пилотов.

В первую очередь будут произведены испытания, а также сдача МиГ-АТ заказчику для утверждения и корректировки проекта. Реактивный самолет должен быть готов к серийному производству в течении трех лет, все это время специалисты будут усовершенствовать проект для лучшей производительности и удовлетворения потребностей Минобороны.

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