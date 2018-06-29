Российские моряки нашли в Балтийском море затонувшую во времена ВОВ подлодку

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Советская субмарина «С-12» потерпела крушение в районе острова Большой Тютерс в Финском заливе, пролежав на дне более 70 лет. Балтийский флот разыскал боевое судно в рамках программы по обследованию затонувших кораблей ВМФ Союза.

Изучив документальный архив ВОВ, российские моряки нашли и сфотографировали подлодку СССР «С-12», затонувшую в Балтийском море во времена ожесточенных боев. Субмарина лежит на ровном киле на глубине 70 м. Проведя дополнительный осмотр боевого судна советского ВМФ, эксперты Балтийского флота постановили, вооружение и конструкция подлодки соответствуют IX-бис серии «С».

Окончательная идентификация субмарины не завершена, однако у специалистов нет сомнений – это именно «С-12», так как советские военные не документировали гибелей других подлодок в районе острова Большой Тютерс.

В Балтийском море продолжаются работы по обследованию затонувших кораблей ВМФ СССР. Флот предоставил исследователям суперсовременное оборудование, поэтому итоги поисков станут весьма ценными для российской истории.