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«Слушком занят»: Путин не придет на матч России с Испанией в плей-офф ЧМ-2018

Сегодня, 14:10

Историческая для РФ игра 1/8 финала домашнего Чемпионата мира пройдет без присутствия президента. Рабочий график не позволяет лидеру россиян вырваться 1 июля на «Лужники».

«К сожалению, Путин слишком занят. График президента не позволяет ему явиться на матч России с Испанией в плей-офф ЧМ-2018. Безусловно, Владимир Владимирович будет болеть за наших, как и все россияне», - прокомментировал планы Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Предполагается, президент придет на матч-закрытие ЧМ-2018 в России, как это изначально предполагал его «футбольный график».

Россия с Испанией сойдутся в игре за путевку в четвертьфинал мундиаля в воскресенье 1 июля.

Ранее уверенную победу подопечных Станислава Черчесова «предсказала» модель Анастасия Решетова.

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