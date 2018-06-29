Минобороны России модернизирует «Змея Горыныча»

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Это УР-15 «Метеор», предназначенный для разминирования. Он показал хорошие результаты в Сирии, стоимость проекта составляет 75 миллионов рублей.

Минобороны России в скором времени модернизирует «Змея Горыныча», который представляет собой УР-15 «Метеор». Это устройство используется для разминирования и прекрасно показало свои возможности в Сирии. Предполагаются две концепции обновленной машины, построенной на базах БМП-3 и танков Т-72 или Т-90.

Требованием выступает способность преодолеть водные преграды. По словам экспертов, БМП справится с этой целью, но танковая броня гораздо лучше. В таком случае Минобороны получит предложение в виде роботизированного варианта, интегрированного в современные системы управления. Сейчас на вооружении России разминированием занимается установка УР-77 «Метеорит».