МИД РФ: «Военная конфронтация США и России в Сирии исключена»

Никаких вооруженных столкновений отечественной и американской армий на территории сирийского государства быть не может, напротив, Москва хочет объединиться с Вашингтоном для совместного противодействия террористам, заявил Сергей Вершинин, замглавы внешнеполитического ведомства РФ.
Пока пресса пишет о вероятной войне между РФ и США на территории САР, МИД России активно призывает Вашингтон объединиться для борьбы с террористическими группировками. Удалось ли сторонам достичь определенных договоренностей, пока что неизвестно.