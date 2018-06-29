МИД РФ: «Военная конфронтация США и России в Сирии исключена»

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Никаких вооруженных столкновений отечественной и американской армий на территории сирийского государства быть не может, напротив, Москва хочет объединиться с Вашингтоном для совместного противодействия террористам, заявил Сергей Вершинин, замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

«Военная конфронтация США и России в Сирии исключена, в частности, из-за наличия у сторон надежного канала деконфликтинга. У нас есть амманский центр, посредством которого Москва общается на тему обстановки на северо-западе Сирии со Штатами и Иорданией», - прокомментировал опасения СМИ Сергей Вершинин.

Пока пресса пишет о вероятной войне между РФ и США на территории САР, МИД России активно призывает Вашингтон объединиться для борьбы с террористическими группировками. Удалось ли сторонам достичь определенных договоренностей, пока что неизвестно.