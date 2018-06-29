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В оборонном ведомстве считают, что концепция влияния на сознание гражданских лиц во время ведения боевых действий себя не изжила, но требует модернизации, с поправкой на современные технологии.

Пентагон разработал «говорящую листовку» для пропаганды на территории противника во время ведения боевых действий. Применение современного оружия исключает работу интернета на территориях, подвергшихся массовым обстрелам. Поэтому для внесения в тыл потенциального врага паники и идеологической сумятицы подходит проверенный метод распространения пропагандистских листовок. Теперь их можно будет не только читать, но и прослушать текст.

Командование спецопераций вооруженный сил США уже подготовило концепт идеологического продукта, который представляет собой четыре листа стандартного формата с текстом и аудиозаписью. По словам военных пропагандистов, каждый набор листовок будет оснащен текстом, воздействующим на психологию отдельных социальных групп и людей разного возраста. Армия США, учтя опыт нацистской Германии, неоднократно применяла листовки в своих кампаниях.