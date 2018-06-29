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США и Япония требуют от КНДР уничтожить все виды ракет

Сегодня, 09:28

Северная Корея должна полностью лишиться орудия массового поражения, включая баллистическое, биологическое и химическое, утвердили глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори Онодэра в курсе на тесное взаимодействие по вопросам безопасности на Корейском полуострове.

США и Южная Корея свернули в «регионе» совместные военные учения, являвшиеся главным раздражающим фактором для КНДР. Теперь Вашингтон, заручившись поддержкой Токио, требует от Пхеньяна «полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации». Северной Корее нужно уничтожить все виды ракет массового поражения, подтолкнув «дипломатические усилия» в курсе на тесное взаимодействие по вопросам безопасности в «регионе», считает Онодэра.

Штаты и Япония требуют от КНДР денуклеаризации, пытаясь «дожать» активно идущего на уступки Ким Чен Ына, взявшего за привычку встречаться с мировыми лидерами стран-неприятелей. Параллельно Вашингтон и Токио подняли проблему похищенных северокорейскими спецслужбами граждан Японии в 1970-80-х годах. Решить вопрос союзники планируют в ближайшее время.

Пока отношения с КНДР налаживаются, выжать максимум из положительной ситуации пытается и Южная Корея. В частности, Сеул планирует провести гуманитарные мероприятия, позволив разлученным Корейской войной семьям встретиться впервые за десятки лет. Также некогда соотечественники обсуждают ряд совместных экономических проектов, включая транспортное сообщение и дела в лесном хозяйстве.

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