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Рогозин пообещал не пустить США с оружием за «красную черту» в космосе

Сегодня, 09:21

Руководитель корпорации «Роскосмос» видит в планах Вашингтона, озвученных Дональдом Трампом, милитаризацию зоны, которая до сих пор была общим пространством для созидательных проектов.

Дмитрий Рогозин пообещал не пустить США с оружием за «красную черту» в космосе. По его мнению, на данный момент у Российской Федерации имеются все научно-технические, военные и политические рычаги, чтобы помешать планам Вашингтона сделать околоземное пространство еще одним очагом напряженности, а значит, начать новый виток гонки вооружений.

Рогозин подчеркнул, что ВКС России, хоть и использует космические аппараты двойного назначения, однако не рассматривает космическое пространство, как плацдарм для агрессии. Поэтому уже на раннем этапе необходимо пресечь устремления США милитаризовать космос. Напомним, Дональд Трамп в начале этой недели заявил, что Пентагону поручено скорейшее формирование военно-космических сил и завоевание лидерства на околоземной орбите.

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