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Эксперты США: Российская армия стала мощнее после военной кампании в Сирии

Сегодня, 09:02

Накануне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки анализ должен помочь Белому дому правильно расставить приоритеты.

Выводы сделаны на основе тщательного анализа и опубликованы на страницах специализированного издания. Эксперты США считают, что российская армия стала намного мощнее после военной кампании в Сирии. Во-первых, приобретен необходимый боевой опыт, который невозможно сымитировать в ходе учений. Во-вторых, испытано новое вооружение, как тактическое, так и стратегическое. Ракеты «Калибр» стали настоящим откровением для зарубежных специалистов. Такого высокоточного оружия пока нет на вооружении армий стран западной коалиции.

Действия командного состава российского контингента на территории Сирии совершенствовались с каждым месяцем. Об этом свидетельствуют удачные тактические решения при освобождении населенных пунктов от террористов. Правительственные войска Башара Асада значительно сократили боевые потери в живой силе. Также эксперты США считают, что Россия поняла ценность плотного взаимодействия ВКС с сухопутными войсками.

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