«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

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Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в небо были подняты бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit с ядерными ракетами на борту.

В США радиолюбители случайно перехватили сигнал Пентагона к началу ядерной войны. По словам энтузиастов, самыми страшными стали слова в эфире, обращенные к командирам летных экипажей: «Это не тренировка». Ночью 27 июня с аэродромов США были подняты самолеты воздушных сил специального назначения, в том числе, небезызвестный «самолет Судного дня», который является командным пунктом для руководства США и высшего генералитета.

Бомбардировщики B-52, B-2 поднялись в ночное небо с аэродрома Берксдейл, сделали крюк над Тихим океаном, после чего вернулись на базу. Бомбардировщики, оборудованные технологией стелс, пролетели более 200 миль над Атлантикой. К счастью, специальные коды для запуска ракет с ядерными боеголовками летчикам названы не были. Радиолюбители, прослушивающие эфир, были в шоке от раздававшихся команд.