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«Калашников» начнет массовое производство автоматов АК–12 и АК–15

Сегодня, 23:05

Группы предприятий, входящие в холдинг «Калашников», планируют начать крупносерийный выпуск автоматов АК-12 и АК-15.

Уже к концу 2018 года планируется сделать поставки автоматов для Министерства обороны России и заграничных заказчиков.

Будет совершенствоваться базовая платформа автоматов. Планируется улучшить и сделать более удобными предохранители переводчики огня, новые прицельные приспособления, а также цевье и прикладку новой конструкции.

В начале 2018 года автоматы АК-12 и АК-15 были взяты на вооружение российской армией, они предназначены для боевой экипировки «Ратник», называемой экипировкой «солдата будущего». Комплект состоит из девяти единиц вооружения.

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