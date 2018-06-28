«Ждем с нетерпением»: Трамп о скорой встрече с Путиным

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16 июля в Хельсинки пройдет саммит России и США. В четверг американский лидер поделился своими ожиданиями от встречи.

Президент США Дональд Трамп поделился с журналистами мнением о скорой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер отметил: «Мы ждем этого с нетерпением», - и подчеркнул желание наладить связь с Россией. Трамп заявил, что страны должны научиться ладить друг с другом.

Встреча двух мировых лидеров пройдет уже в следующем месяце. На саммите главы государств обсудят вопросы двухсторонних отношений, а также обсудят актуальные мировые вопросы, например, вопрос, касающийся Сирии и Украины.

Представитель России при ООН заявил, что скорая встреча станет «давно ожидаемым началом» налаживания отношений между государствами.