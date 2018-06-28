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Благодаря новым законам, принятым в Киеве, вне юридического поля остались сотни тысяч украинских инвалидов, которые состоят в организациях, созданных еще при едином советском государстве.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала бесчеловечными санкции Украины против ветеранских организаций. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, за подобным решением стоит не только русофобия, но и меркантильные интересы. Ветеранские организации имеют давний и положительный опыт хозяйствования, с целью поддержки своих ветеранов, которые не могут работать по состоянию здоровья.

Напомним, после недавних выступлений украинских чернобыльцев и афганцев против ущемления их прав, в Верховной раде был предложен пакет законов, направленных против ветеранских организаций. Соответственно, расширение антироссийских санкционных списков началось с блокирования российских союзов и организаций ветеранов.