В Грузии Саакашвили приговорили к шести годам тюрьмы заочно

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Официальный Тбилиси после нескольких лет раздумий и ультимативных требований к Украине, решил запустить против бывшего президента страны юридическую машину.

В Грузии Михаила Саакашвили приговорили к шести годам тюрьмы заочно, подняв дело 13-летней давности об избиении парламентария Валерия Гелашвили. Городской суд Тбилиси постановил, что именно тогдашний президент отдал приказ оказать физическое давление на оппозиционера. Что и было сделано. По мнению экспертов, такое странное правосудие лишь по одному из эпизодов преступной деятельности Саакашвили говорит лишь о том, что нынешняя власть не желает вскрывать детали политических репрессий.

Тем не менее, известно, что в период правления Саакашвили, в Грузии были безосновательно арестованы тысячи оппозиционеров, которые годами томились в тюремных камерах без суда и следствия. Пока что реакция от международных правозащитных организаций по этому поводу не озвучивалась.