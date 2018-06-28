В Брюсселе состоялась встреча дипломатов ООН и ЕС

Сегодня, 17:35

Сегодня в Брюсселе состоялась встреча между главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Митсурой.

Темой встречи стало возникновение сложностей в переговорах под руководством ООН в следствии распространение насилия в Сирии. Дипломаты понимают опасность эскалации сирийской проблемы. Если опасность не будет отвращена - десятки тысяч беженцев хлынут из Сирии и будут искать убежища в соседних странах, что скажется на благосостоянии стран, которые их примут. Могерини открыто поддерживает стремление де Митсуры по началу переговоров с странами - гарантами Астанинского процесса для урегулирования Сирийского кризиса и созданию комитета для возобновления переговоров в Женеве.

Также были обговорены возможности оказания помощи сирийцам, которые находятся у себя на родине и за ее пределами.

Стоит отметить, что российский центр по примирению сторон сообщил о нападении террористов на населенный мирными жителя пункт в южной части Сирии. Нападение отразили Военно-космические силы.