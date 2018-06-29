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В Крыму Су-33 провел дозаправку в воздухе от танкера Ил-78

Сегодня, 05:15

Летчики уже месяц находятся на учениях в Саках, где на авиационном тренировочном комплексе улучшают свои навыки в сложных упражнениях.

Шести истребителям удалось уже улучшить мастерство в касании шасси взлетно-посадочной полосы, в проходе над палубой по заданной траектории, в улучшении навыком пилотирования. Самым сложным заданием было для экипажа Су-33, но он справился на отлично. Провел дозаправку в воздухе от танкера Ил-78, к чему готовились уже несколько летних смен.

Летчики Северного порта выполняют боевые учения-тренировки на авиационном комплексе НИТКА. Это наземный избирательный тренировочный комплекс авиационный. Тренировочная установка в виде имитированного стального крупногабаритного судна, что состоит из взлетно-посадочной полосы. Он может эмитировать палубу , куда истребители и учились правильно садиться. По размерам абсолютная точность с крейсером «Адмирал Кузнецов».

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