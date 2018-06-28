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Французскими властями Керимов признан невиновным

Сегодня, 17:13

Сегодня 28 июня стало известно, что с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова сняты обвинения в неуплате налогов на территории Франции.

Правоохранительные органы признали, что сделки, проводимые Керимовым по приобретению недвижимости на юге Франции, задекларированы и налоги в государственную казну государства перечислены. Теперь власти Франции вернут ему залог в сумме 40 миллионов евро и паспорт.

В ноябре 2017 года бизнесмен был задержан в аэропорту Франции и ему запретили вылет из страны. Керимову предъявили обвинения в том, что он не уплатил налоги, после покупки недвижимости. Началось расследование, на время которого россиянину позволили остаться на свободе, но изъяли паспорт и потребовали внести залог в сумме 5 миллионов евро.

Прокуратура Ниццы подала апелляцию из-за несогласия с решением суда. Было потребовано ужесточение меры пресечения. Тогда апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение об увеличении суммы залога до 40 миллионов евро.

Иногда, с разрешения суда сенатору разрешалось выезжать из Франции и он прилетал в Москву.

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