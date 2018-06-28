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Грузия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Сирии

Сегодня, 16:49

Очередной демарш Тбилиси связан с заявлением официального Дамаска о признании суверенитета Абхазии и Цхинвальского района в Южной Осетии.

Грузия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Сирии. Под запрет попали два основных авиаперевозчика САР, а именно, Cham Wings и Syrian Air. Рейсы национальной сирийской авиакомпании до начала боевых действий в стране осуществлялись более чем в 50 городов региона, а также в некоторые аэропорты Европы. Закрытие неба над Грузией не повлияет на экономическое положение авиаперевозчика.

Напомним, власти Тбилиси официально разорвали дипломатические отношения с Дамаском после заявления Башара Асада о признании государственности Абхазии. Самолеты сирийских авиалиний теперь будут летать в Россию через воздушное пространство Азербайджана, что несколько увеличит время перелета, но не станет ощутимым препятствием для осуществления плановых рейсов.

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