Сегодня, 16:15

Лидеры России и США в закрытом режиме давно согласовали, что переговоры пройдут после саммита НАТО.

Сегодня же сенатор Алексей Пушков назвал это место идеальным для спокойных деловых переговоров президентов России и США. «Сам факт будущей встречи Путин-Трамп говорит об одном: при всех своих истериках, США не в состоянии ни изолировать, ни игнорировать Россию», - заявил Пушков в продолжение темы. Не можно не заметить комментария Пушкова по поводу борьбы украинского омбудсмена Денисовой за право встретиться с «политзаключенным» Сенцовым. «Евроинституты ныне «сражаются» за Сенцова, как прежде за Савченко. А бывшая «героиня» Украины забыта и отправлена в тюрьму, никому не нужная», - четко определил суть украинской политики сенатор.