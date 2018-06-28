«Через год»: Путин назвал сроки поступления «Авангарда» и «Сармата» в ВС РФ

Сегодня, 15:30

В 2019 году смертоносные ракетные комплексы начнут защищать Россию от потенциальных врагов, заверил россиян президент.

Новые заявления Путина по «Авангарду» и «Сармату» практически ничем не отличаются от старых. Суть остается прежней – нужно еще немного подождать. Параллельно президент РФ отметил современность и долговечность уже поступивших в ВС России систем вооружения. К примеру, авиационный комплекс «Кинжал», служащий в Южной военном округе, «на годы, а может быть и на десятилетия», опережает зарубежные аналоги.

«Поступления «Авангарда» и «Сармата» на вооружение ожидаются через год. И это лишь часть современных вооружений, коим предстоит многократно увеличить потенциал отечественной армии», - назвал сроки кардинального апгрейда ВС РФ Владимир Путин.

Как известно, российская армия, наравне с ВС США и Китая, считается сильнейшей в мире. Вашингтон и Пекин с опаской ожидают поступления «Авангарда» и «Сармата» в состав боевой мощи РФ. Западная пресса неоднократно описывала суперсовременное орудие Москвы, называя его «смертоносным». Успехи Путина в военной промышленности могут не оставить шансов конкурентам, коим придется поубавить агрессию в сторону России.