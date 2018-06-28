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Москалькова рассказала о состоянии Сенцова в ИК «Белый Медведь»

Сегодня, 14:50

Омбудсмен подтвердила, что украинец дважды получает питательные вещества и пишет новый сценарий.

Татьяна Москалькова сегодня почтила визитом заключенного в исправительной колонии украинского заключенного.

«Приехала в ИК «Белый медведь» вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым», - сообщила омбудсмен в социальной сети Instagram.

Судя по ее впечатлениям, Сенцов в хорошем состоянии, эмоционально позитивен, передвигается по камере.

Также активно интересуется новостями в мире, смотрит телевидение, новостные передачи и конечно же Чемпионат мира по футболу – 2018, проходящий в России. Также он занимается написанием сценария для нового фильма. На Украине же этот поход к их соотечественнику остро раскритиковали. Не понравилось соседям, что их омбудсмен Денисова не смогла попасть на эту же встречу.

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