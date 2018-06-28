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Навальный призвал женщин восстать против «пенсионной реформы»

Сегодня, 14:46

Главной жертвой повышения пенсионного возраста в России станут женщины, утверждает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Оппозиция снова обвинила Путина и правительство во лжи и наглом лицемерии.

«Пенсионную реформу» критикуют все, включая действующую власть. Политологи и социологи переживают за мужчин, которым практически невозможно дожить до нового пенсионного возраста, однако никто почему-то не думает о женщинах, негодует Навальный и его команда. Именно представительниц прекрасного пола ФБК призвал восстать против «пенсионной реформы», так как они являются главными жертвами нового закона правительства.

На примере собственной мамы пресс-секретарь оппозиционеров Кира Ярмыш рассказала, как тяжело женщине найти работу после 40 лет, причем о трудоустройстве после 50 лет уже не идет и речи. Рядовая пенсионерка получает ежемесячно от властей 14 тыс. рублей, минимум половину израсходуя на коммуналку. Как дальше жить, неизвестно.

Однако это еще не придел бедственного положения. Утратив работу в 40 лет и чудом дожив безработной до пенсионного возраста, россиянка не сможет получать законные выплаты, ведь на протяжении 20 лет государство не получало от нее ничего взамен. Дабы не оказаться брошенными на произвол судьбы, Навальный и его команда призвали женщин восстать против «пенсионной реформы».

Несмотря на жесткую критику со стороны оппозиции, Кремль и правительство продолжают называть повышение пенсионного возраста шагом вперед для России.

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