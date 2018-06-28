Соловьев жестко поставил на место украинского дипломата за слова об «аннексии» Крыма

Сегодня, 14:21

Эфир «Вечера с Владимиром Соловьевым» не обошелся без очередной словесной перепалки ведущего с гостем из Украины. Киевлянин Вадим Трюхан обвинил Россию в военном конфликте в Донбассе и референдуме «под дулами автоматов» в Крыму.

Соловьев, украинский дипломат, тема Крыма – взрывоопасная смесь, подразумевающая разговоры на повышенных тонах, и это, как минимум. Чуда не дождались телезрители и накануне, когда в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» появился киевлянин Вадим Трухан. Слово за слово, и гость обвинил Россию во всех военных конфликтах в Украине. Ведущий моментально ответил острой иронией, сравнив боевую мощь Москвы и Киева.

«Если бы российские войска вошли на территорию Украины, то никакой войны бы и не было. Конфликт в Донбассе начался с государственного переворота», - подметил Соловьев.

Трухан не собирался отступать, напомнив РФ референдум «под дулами автоматов». Ведущий вновь жестко поставил на место украинского дипломата за слова об «аннексии» Крыма. На момент присоединения АРК к России в республике служили 20 тыс. военнослужащих РФ по договоренности с Киевом, а 2 млн крымчан добровольно пошли голосовать. В завершении Соловьев попросил Трухана вспомнить точное количество «дул», на что украинец ответил молчанием.

Пока киевский дипломат винит во всех бедах Украины Россию, депутаты ВРУ в прямом эфире спихивают друг на друга ответственность за «сдачу» Крыма.