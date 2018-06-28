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Эксперт: Евросоюз заинтересован в нелегальной миграции

Сегодня, 14:12

В Бельгии завершился «безрезультатный» неформальный саммит ЕС по вопросам незаконных переселений граждан. Политолог Алексей Фененко обвинил участников встречи в умышленном бездействии.

Флот Великобритании ничего не сделал для пресечения нелегальной миграции. Евросоюз мог перекрывать границы Греции, Турции и Болгарии, усложнив жизнь переселенцам, однако и здесь ничего не произошло. Все потому, что ЕС заинтересован в незаконных переселениях, считает эксперт.

Также Фененко привел остальные итоги саммита в Брюсселе. В ФРГ обострилась внутриполитическая ситуация, Европа не знает, как сдерживать немцев, Евросоюз превращается без Британии в европейскую провинцию, а Италия хочет казаться лидером южно-европейских стран, заявил политолог.

Не обделил вниманием Фененко и предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Американцы должны пережить настоящий шок, прежде чем предложить России конструктивный диалог. Параллельно создается «новая вторая Украина», ведь трансформация «старой» в самом разгаре, подытожил эксперт.

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