Меркель высказалась по поводу мигрантов перед депутатами Бундестага

Сегодня, 14:09

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на очередном собрании депутатов Бундестага и сделала заявление.

"Вопреки утверждениям об отсутствии единого мнения о миграционном кризисе, я решительно считаю, что страны Евросоюза едины в решении проблем с нелегальными мигрантами", - высказалась она. Во время своего выступления Меркель вступила в противоречие с позицией Христианского социального союза (ХСС) которые считают, что на данный момент решение проблемы мигрантов невозможно. Канцлер высказалась и по поводу позиции ХСС: "Следует уменьшить поток нелегальных мигрантов. В сравнении с 2015 ситуация улучшается в связи с уменьшающимся числом беженцев. Меркель также сказала, что не жалеет о принятом решении касаемо пропуска беженцев из Сирии в Германию. "Я все еще считаю, что сделала правильный выбор", - сказала она.

Госпожа Меркель обратила внимание на то, что беженцев нельзя ограждать от остального мира и делать их одинокими. Канцлер Германии намерена добиться единого решения о миграции, которое бы устроило все страны ЕС.

Следует напомнить, на прошлой неделе состоялась встреча между Ангелой Меркель и главами ЕС в Брюсселе с целью обсуждения решения проблемы миграции, однако оно ни к чему не привело.