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В Крыму предупредили «безумное правительство» Киева о последствиях учений

Сегодня, 14:04

Проходящие на границе действия могут спровоцировать ответную реакцию Москвы, считает председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, игра со стороны Украины в «оловянных солдатиков» может завершиться активными действиями.

В Крыму предупредили «безумное правительство» Киева о последствиях учений, которые прошли на территории Херсонской области, вблизи границы с полуостровом. Представители ВСУ оборонялись от условного противника, который наступал со стороны Крыма, были отработаны навыки военных по обороне и наступлению.

Иоффе отметил, что сейчас Москва старается не накалять обстановку и не переводить отношения с Киевом в «горячие». Тем не менее, власти Украины совершают противоположное, пытаясь спровоцировать оппонента к активным действиям, которые будут уже не игрой.

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