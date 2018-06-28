VistaNews.ru


Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Сегодня, 13:52

В Закрытом режиме решили не давать повода подсудимой уйти от правосудия.

 Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан. Ее диплом и наличие гражданства другой страны стали основными аргументами в вопросе ее причастности к распространению информации о России в родной Румынии.

  ФСБ 4 дня назад предъявили Цуркан подозрение члену правления «Интер РАО» и провели обыски в тех помещениях, где она могла предположительно «сливать информацию». Мосгорсуд отклонил апелляцию чКарины Цуркан, оставив в силе постановление об ее аресте, вынесенное Лефортовским судом Москвы 19 июня. На данный момент ситуация стала резонансной не только в Росси но и за рубежом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ФСБ подозревает Цуркан в передаче Румынии схем поставки электричества в Крым и Донбасс

СМИ назвали предположительные версии ареста «шпионки» Карины Цуркан

Цуркан рассказала об условиях в СИЗО

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем