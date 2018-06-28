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В Закрытом режиме решили не давать повода подсудимой уйти от правосудия.

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан. Ее диплом и наличие гражданства другой страны стали основными аргументами в вопросе ее причастности к распространению информации о России в родной Румынии.

ФСБ 4 дня назад предъявили Цуркан подозрение члену правления «Интер РАО» и провели обыски в тех помещениях, где она могла предположительно «сливать информацию». Мосгорсуд отклонил апелляцию чКарины Цуркан, оставив в силе постановление об ее аресте, вынесенное Лефортовским судом Москвы 19 июня. На данный момент ситуация стала резонансной не только в Росси но и за рубежом.