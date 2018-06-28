Армия США заменит «Адское пламя» новой ракетой «воздух-земля»

Сегодня, 13:05

Пентагон продолжает осваивать увеличение средств на оборону, одобренное в прошлом году большинством сенаторов. Перевооружение ожидаемо началось в Военно-воздушных силах.

Как сообщают информированные источники, армия США заменит ракету Hellfire «Адское пламя» новой ракетой JAGM «воздух-земля», которая еще не классифицирована в американских стандартах. По мнению экспертов, такой шаг Пентагона оправдан со всех точек зрения, так как AGM-114 Hellfire встала на вооружение еще 36 лет назад. Учитывая технологический прорыв в этом направлении потенциального противника, а именно России, более двух с половиной тысяч единиц новых ракет значительно усилят военную мощь США.

Кроме того, на территории США успешно закончились испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Специалисты считают, что модернизированное оружие в своей конструкции повторяет характеристики российского «Тополя-М» с незначительными вариациями. В Пентагоне заявляют, что приоритетом, на данный момент, является создание качественных и эффективных беспилотных летательных аппаратов.