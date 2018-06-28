В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину

Депутат Виктор Бондарь давит на жалость словами, что «Москва не считается с интересами Киева».
Решить вопрос противостояния украинцев и россиян может один способ. Заставить Россию уважать Украину можно и нужно, если активно начать внедрять в экономику вектор развития. В Раде нашли вариант, перед которым должна пасть вся великая Россия.
Политическая ситуация в Украине давно беспокоит простых украинцев. Люди обеспокоены отношениями страны с соседними государства. Уровень коррупции превышает все возможные пределы. Счета по коммунальным тарифам превышает более половины дохода из зарплаты, которую повысили на 1000 гривен, а пенсию на 60 рублей.
Катастрофическая ситуация в стране не приведет Украину к светлому будущему. Уверенность людей иссякает с каждым днем, а популисты пользуются этим для того, чтобы набивать деньгами карманы и покупать недвижимость в элитных городах мира.